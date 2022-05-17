Катерина Байндл проиграла россиянке в квалификации Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Катерина Байндл (№146 WTA) завершила выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.



В первом раунде отбора украинка уступила Оксане Селехметьевой (№198 WTA).

Ролан Гаррос. Первый круг квалификации

Катерина Байндл (Украина) – Оксана Селехметьева – 1:6, 6:3, 3:6

Это была первая встреча теннисисток.

В следующем раунде Селехметьева сыграет против Элізабетты Коччаретто из Италии (№159 WTA).