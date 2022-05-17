Ролан Гаррос17 мая 2022, 21:17 | Обновлено 17 мая 2022, 21:24
547
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Катерина Байндл проиграла россиянке в квалификации Ролан Гаррос
Украинка была близка к камбэку, но немного не хватило
17 мая 2022, 21:17 | Обновлено 17 мая 2022, 21:24
547
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Украинская теннисистка Катерина Байндл (№146 WTA) завершила выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
В первом раунде отбора украинка уступила Оксане Селехметьевой (№198 WTA).
Ролан Гаррос. Первый круг квалификации
Катерина Байндл (Украина) – Оксана Селехметьева – 1:6, 6:3, 3:6
Это была первая встреча теннисисток.
В следующем раунде Селехметьева сыграет против Элізабетты Коччаретто из Италии (№159 WTA).
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Ну и ладно, дальше итальянка которая все равно не по силам. Итог: 2-2. От кого ждали победу - прошли, а от тех кто нет - не прошли.
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