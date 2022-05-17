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  4. Катерина Байндл проиграла россиянке в квалификации Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
17 мая 2022, 21:17 | Обновлено 17 мая 2022, 21:24
547
1

Катерина Байндл проиграла россиянке в квалификации Ролан Гаррос

Украинка была близка к камбэку, но немного не хватило

17 мая 2022, 21:17 | Обновлено 17 мая 2022, 21:24
547
1
Катерина Байндл проиграла россиянке в квалификации Ролан Гаррос
Claudio Gärtner. Катерина Байндл

Украинская теннисистка Катерина Байндл (№146 WTA) завершила выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
  
В первом раунде отбора украинка уступила Оксане Селехметьевой (№198 WTA). 

Ролан Гаррос. Первый круг квалификации
Катерина Байндл (Украина) – Оксана Селехметьева – 1:6, 6:3, 3:6

Это была первая встреча теннисисток.

В следующем раунде Селехметьева сыграет против Элізабетты Коччаретто из Италии (№159 WTA).

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Источник Sport.ua
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Spectra
Ну и ладно, дальше итальянка которая все равно не по силам. Итог: 2-2. От кого ждали победу - прошли, а от тех кто нет - не прошли.
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