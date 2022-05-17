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  4. Леся ЦУРЕНКО: «Три недели готовилась к Ролан Гаррос»
WTA
17 мая 2022, 20:31 |
335
1

Леся ЦУРЕНКО: «Три недели готовилась к Ролан Гаррос»

Украинская теннисистка – о выступлениях на кортах Открытого чемпионата Франции

17 мая 2022, 20:31 |
335
1
Леся ЦУРЕНКО: «Три недели готовилась к Ролан Гаррос»
WTA. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала выход во второй круг квалификации Ролан Гаррос, где она сыграет с итальянкой Сарой Эррани.

«У меня каждый раз хорошая готовность ко всем турнирам, но всегда есть фактор локтя. Я готова играть розыгрыши на всех турнирах, но все зависит от состояния локтя. К этому турниру я вообще готовилась три недели, начиная с Мадрида. Даже в Стамбуле я играла хорошо и надеялась на высокий результат, но обострилась травма, и мне пришлось сняться, так что все эти три недели я готовилась к Ролан Гаррос, поэтому я хорошо готова.

Эррани – не очень приятный соперник на грунте. В последнее время я ее не видела и знаю, что она играла не так много. Возможно, у нее какая-нибудь травма была. Думаю, что особенно ничего в ее стиле не изменилось, поэтому у меня есть представление, как против нее играть. Надеюсь, что все получится и я буду продолжать делать на корте то же, что и делаю сейчас», – сказала Цуренко.

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Леся Цуренко Ролан Гаррос 2022 Сара Эррани
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Источник Большой теннис Украины
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