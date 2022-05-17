Леся ЦУРЕНКО: «Три недели готовилась к Ролан Гаррос»

Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала выход во второй круг квалификации Ролан Гаррос, где она сыграет с итальянкой Сарой Эррани.

«У меня каждый раз хорошая готовность ко всем турнирам, но всегда есть фактор локтя. Я готова играть розыгрыши на всех турнирах, но все зависит от состояния локтя. К этому турниру я вообще готовилась три недели, начиная с Мадрида. Даже в Стамбуле я играла хорошо и надеялась на высокий результат, но обострилась травма, и мне пришлось сняться, так что все эти три недели я готовилась к Ролан Гаррос, поэтому я хорошо готова.

Эррани – не очень приятный соперник на грунте. В последнее время я ее не видела и знаю, что она играла не так много. Возможно, у нее какая-нибудь травма была. Думаю, что особенно ничего в ее стиле не изменилось, поэтому у меня есть представление, как против нее играть. Надеюсь, что все получится и я буду продолжать делать на корте то же, что и делаю сейчас», – сказала Цуренко.