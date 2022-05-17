Реал готов летом продать двух испанцев

«Реал» рассматривает вариант с продажей двух игроков основного состава - вингера Марко Асенсио и флангового защитника Дани Карвахаля.

Как сообщает испанская пресса, мадридский клуб готов продлить контракты обоих игроков и уже сделал соответствующие предложения.

Их нынешние договоры рассчитаны до лета 2023 года.

В то же время, в клубе сообщили игрокам, если они откажутся продлевать свои соглашения, «Реал» продаст обоих футболистов в грядущее трансферное окно.

26-летний Асенсио в этом сезоне провел 41 матч за «Реал» во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 2 голевые передачи, 30-летний Карвахаль провел 34 матча, забил 1 мяч и сделал 3 ассиста.

Ранее сообщалось, что «Реал» подпишет опытного вратаря и готов отпустить Лунина.