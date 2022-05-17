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  4. Реал готов летом продать двух испанцев
Испания
17 мая 2022, 19:00 | Обновлено 17 мая 2022, 19:19
425
0

Реал готов летом продать двух испанцев

Асенсио и Карвахаль вскоре могут покинуть Мадрид

17 мая 2022, 19:00 | Обновлено 17 мая 2022, 19:19
425
0
Реал готов летом продать двух испанцев
Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» рассматривает вариант с продажей двух игроков основного состава - вингера Марко Асенсио и флангового защитника Дани Карвахаля.

Как сообщает испанская пресса, мадридский клуб готов продлить контракты обоих игроков и уже сделал соответствующие предложения.

Их нынешние договоры рассчитаны до лета 2023 года.

В то же время, в клубе сообщили игрокам, если они откажутся продлевать свои соглашения, «Реал» продаст обоих футболистов в грядущее трансферное окно.

26-летний Асенсио в этом сезоне провел 41 матч за «Реал» во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 2 голевые передачи, 30-летний Карвахаль провел 34 матча, забил 1 мяч и сделал 3 ассиста.

Ранее сообщалось, что «Реал» подпишет опытного вратаря и готов отпустить Лунина.

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Марко Асенсио Дани Карвахаль Реал Мадрид трансферы Ла Лиги трансферы
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Источник RMC Sport
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