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  4. Джорджо КЬЕЛЛИНИ: «Я подрезал крылья молодым игрокам Ювентуса»
Италия
17 мая 2022, 18:26 |
505
0

Джорджо КЬЕЛЛИНИ: «Я подрезал крылья молодым игрокам Ювентуса»

Легендарный защитник покинет клуб в конце сезона

17 мая 2022, 18:26 |
505
0
Джорджо КЬЕЛЛИНИ: «Я подрезал крылья молодым игрокам Ювентуса»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джорджо Кьеллини

Легенда «Ювентуса» Джорджо Кьеллини прокомментировал свой уход из клуба в конце нынешнего сезона после прощального матча против «Лацио» (2:2):

«Я всегда говорил, что хочу уйти на высоком уровне, что соответствует моей карьере, и я достиг этого. Это был трудный год для «Ювентуса», но я смог проявить себя на своем уровне на поле, и это дало мне толчок, чтобы отойти в сторону и дать дорогу младшим игрокам.

Теперь, после того, как их обнимали и защищали, для них пора взять на себя ответственность. Я прекрасно понимаю, что подрезал крылья некоторым молодым игрокам в «Ювентусе». Так что им пора лететь, и я буду их поддерживать.

Мой план заключался в том, чтобы доиграть сезон и выйти на чемпионат мира, потому что после победы на Евро я почувствовал, что могу быть частью этого. Очевидно, я бы все равно оставил место другим, но, к сожалению, все пошло не так, как мы хотели.

Теперь я покидаю «Ювентус» и сборную в добрых руках с талантливыми молодыми игроками, готовыми приступить к работе. Сегодня я провел на поле 17 минут – по одному на каждый год в «Ювентусе».

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Источник Football-Italia
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