КРАВЧЕНКО: «Чемпионат Украины за границей? Играть там для кого, для чего?»

Бывший игрок сборной Украины Сергей Кравченко прокомментировал дискуссию вокруг проведения нового сезона чемпионата Украины.

«Это наша профессия. Мы - футболисты и ждем новостей. При этом понимаем, что в стране идет война. Конечно, хочется, чтобы это все быстрее закончилось и мы приступили к своим прямым обязанностям.

Чемпионат за границей? Тяжело мне это все представить. Разговоры ведутся, но я не сильно верю в это. Тяжело все команды вывезти. Играть там для кого, для чего, как это все будет выглядеть?

На Западной Украине? Я думаю, это более логично. Но опять же, как-то небезопасно. Я не знаю, как это будет выглядеть. Если без зрителей, то для кого этот чемпионат проводить? Это не от нас зависит. Думаю, что люди наверху примут правильное решение», - сказал Кравченко.

Ранее президент «Минай» Валерий Пересоляк сообщил, что чемпионат Украины можно проводить в Турции.