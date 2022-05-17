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  4. КРАВЧЕНКО: «Чемпионат Украины за границей? Играть там для кого, для чего?»
Украина. Премьер лига
17 мая 2022, 18:38 | Обновлено 17 мая 2022, 18:45
279
1

КРАВЧЕНКО: «Чемпионат Украины за границей? Играть там для кого, для чего?»

Известный футболист высказался о вариантах проведения нового сезона УПЛ

17 мая 2022, 18:38 | Обновлено 17 мая 2022, 18:45
279
1
КРАВЧЕНКО: «Чемпионат Украины за границей? Играть там для кого, для чего?»
СК Днепр-1. Сергей Кравченко

Бывший игрок сборной Украины Сергей Кравченко прокомментировал дискуссию вокруг проведения нового сезона чемпионата Украины.

«Это наша профессия. Мы - футболисты и ждем новостей. При этом понимаем, что в стране идет война. Конечно, хочется, чтобы это все быстрее закончилось и мы приступили к своим прямым обязанностям.

Чемпионат за границей? Тяжело мне это все представить. Разговоры ведутся, но я не сильно верю в это. Тяжело все команды вывезти. Играть там для кого, для чего, как это все будет выглядеть?

На Западной Украине? Я думаю, это более логично. Но опять же, как-то небезопасно. Я не знаю, как это будет выглядеть. Если без зрителей, то для кого этот чемпионат проводить? Это не от нас зависит. Думаю, что люди наверху примут правильное решение», - сказал Кравченко.

Ранее президент «Минай» Валерий Пересоляк сообщил, что чемпионат Украины можно проводить в Турции.

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Источник Футбол 1/2/3
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BekXan
Для кого ?Длч людей ів щоб зберегти команди і таблицю в еврокубках.Доросла людина а в голові вітер.
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