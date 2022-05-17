«Нужно сохранить украинский футбол». Сезон УПЛ может начаться в Турции

Президент клуба УПЛ «Минай» Валерий Пересоляк подтвердил, что сезон УПЛ 2022/23 из-за войны может начаться в другой стране. Пока что фаворитом выглядит Турция.

«Обсуждается решение, чтобы провести чемпионат в Турции. Я так понимаю, в каком-то краткосрочном формате его провести в сентябре-октябре. Руководство УАФ имеет такое видение, чтобы сохранить вообще украинский футбол и дать хоть какую-то перспективу игрокам».

«Первый круг отыграть в сентябре-октябре, а второй, допустим, весной. Выхода другого нет».

«Конечно, хочется, чтобы матчи проводились в Украине, но для сохранения футбола нужно проводить чемпионат, иначе развалим всю систему», - сказал Пересоляк.