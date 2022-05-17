«Нужно сохранить украинский футбол». Сезон УПЛ может начаться в Турции
Президент «Миная» Валерий Пересоляк рассказал о возможном формате сезона
Президент клуба УПЛ «Минай» Валерий Пересоляк подтвердил, что сезон УПЛ 2022/23 из-за войны может начаться в другой стране. Пока что фаворитом выглядит Турция.
«Обсуждается решение, чтобы провести чемпионат в Турции. Я так понимаю, в каком-то краткосрочном формате его провести в сентябре-октябре. Руководство УАФ имеет такое видение, чтобы сохранить вообще украинский футбол и дать хоть какую-то перспективу игрокам».
«Первый круг отыграть в сентябре-октябре, а второй, допустим, весной. Выхода другого нет».
«Конечно, хочется, чтобы матчи проводились в Украине, но для сохранения футбола нужно проводить чемпионат, иначе развалим всю систему», - сказал Пересоляк.
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Якщо вже плануєте грати - то беріть Закарпатську, Львівську, Волинську області і грайте. При чому грайте з вболівальниками, якими можуть бути виключно жінки та діти, поки йде війна, щоб не було такого - що одні чоловіки воюють, а інші чоловіки розважаються на футболі.
Граючи в Україні - ви допоможете економіці України. Граючи в Туреччині - гроші будуть витрачатись в турецькій економіці.