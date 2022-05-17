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  4. «Нужно сохранить украинский футбол». Сезон УПЛ может начаться в Турции
Украина. Премьер лига
17 мая 2022, 13:07 |
294
1

«Нужно сохранить украинский футбол». Сезон УПЛ может начаться в Турции

Президент «Миная» Валерий Пересоляк рассказал о возможном формате сезона

17 мая 2022, 13:07 |
294
1
«Нужно сохранить украинский футбол». Сезон УПЛ может начаться в Турции
upl.ua

Президент клуба УПЛ «Минай» Валерий Пересоляк подтвердил, что сезон УПЛ 2022/23 из-за войны может начаться в другой стране. Пока что фаворитом выглядит Турция.

«Обсуждается решение, чтобы провести чемпионат в Турции. Я так понимаю, в каком-то краткосрочном формате его провести в сентябре-октябре. Руководство УАФ имеет такое видение, чтобы сохранить вообще украинский футбол и дать хоть какую-то перспективу игрокам».

«Первый круг отыграть в сентябре-октябре, а второй, допустим, весной. Выхода другого нет».

«Конечно, хочется, чтобы матчи проводились в Украине, но для сохранения футбола нужно проводить чемпионат, иначе развалим всю систему», - сказал Пересоляк.

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Источник Футбол 1/2/3
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Rolan Stkomarovskiy
Яка Туреччина?
Якщо вже плануєте грати - то беріть Закарпатську, Львівську, Волинську області і грайте. При чому грайте з вболівальниками, якими можуть бути виключно жінки та діти, поки йде війна, щоб не було такого - що одні чоловіки воюють, а інші чоловіки розважаються на футболі.
Граючи в Україні - ви допоможете економіці України. Граючи в Туреччині - гроші будуть витрачатись в турецькій економіці.
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