Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Нужно начинать двигаться, играть чемпионат»
Известный в прошлом игрок хочет, чтобы новый сезон УПЛ вскоре стартовал
Бывший спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец выступает за проведение нового сезона Украинской Премьер-лиги, несмотря на войну в стране.
«Нужно начинать двигаться. Страна должна жить. Люди уже устали от постоянных стрессов. Футбол - та штука, которая должна людей радовать. Играть чемпионат надо. Где? Сложно сказать.
Людям необходимо отходить от этого, потому что многие в тяжелом стрессовом состоянии», - сказал Кополовец.
Ранее президент «Минай» Валерий Пересоляк сообщил, что чемпионат Украины можно проводить в Турции.
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