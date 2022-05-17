Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Нужно начинать двигаться, играть чемпионат»

Бывший спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец выступает за проведение нового сезона Украинской Премьер-лиги, несмотря на войну в стране.

«Нужно начинать двигаться. Страна должна жить. Люди уже устали от постоянных стрессов. Футбол - та штука, которая должна людей радовать. Играть чемпионат надо. Где? Сложно сказать.

Людям необходимо отходить от этого, потому что многие в тяжелом стрессовом состоянии», - сказал Кополовец.

Ранее президент «Минай» Валерий Пересоляк сообщил, что чемпионат Украины можно проводить в Турции.