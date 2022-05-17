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  4. Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Нужно начинать двигаться, играть чемпионат»
Украина. Премьер лига
17 мая 2022, 18:01 |
351
2

Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Нужно начинать двигаться, играть чемпионат»

Известный в прошлом игрок хочет, чтобы новый сезон УПЛ вскоре стартовал

17 мая 2022, 18:01 |
351
2
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Нужно начинать двигаться, играть чемпионат»
YouTube. Михаил Кополовец

Бывший спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец выступает за проведение нового сезона Украинской Премьер-лиги, несмотря на войну в стране.

«Нужно начинать двигаться. Страна должна жить. Люди уже устали от постоянных стрессов. Футбол - та штука, которая должна людей радовать. Играть чемпионат надо. Где? Сложно сказать.

Людям необходимо отходить от этого, потому что многие в тяжелом стрессовом состоянии», - сказал Кополовец.

Ранее президент «Минай» Валерий Пересоляк сообщил, что чемпионат Украины можно проводить в Турции.

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Михаил Кополовец Украинская Премьер-лига российско-украинская война
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Источник Футбол 1/2/3
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Октавий Фландрийский
Интересно, где сидит сейчас этот придурок? Явно  не на линии фронта. 
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+1
Hg
Начинайте с выезда в Мариуполь
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