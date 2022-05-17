Ролан Гаррос17 мая 2022, 17:45 |
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Дарья Снигур – Ипек Оз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию четвертьфинала квалификации Ролан Гаррос
17 мая 2022, 17:45 |
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17 мая украинская теннисистка Дарья Снигур (№133 WTA) начнет борьбу в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
В первом раунде отбора украинка сразится против Ипек Оз из Турции (№194 WTA). Встреча состоится четвертым запуском. Время начала поединка – 18:00 по Киеву.
Ранее девушки между собой не играли.
В следующем раунде победительница встречи сыграет против Фернанды Контрерас Гомес (№224 WTA) или Кэти Макнелли (№196 WTA).
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