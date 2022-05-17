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Чемпионат мира
17 мая 2022, 15:36 | Обновлено 17 мая 2022, 16:00
1222
1

Где смотреть товарищеский матч Эмполи – Украина

Поединок состоится во вторник, 17 мая

17 мая 2022, 15:36 | Обновлено 17 мая 2022, 16:00
1222
1
Где смотреть товарищеский матч Эмполи – Украина
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 17 мая, сборная Украины проведет второй товарищеский поединок в рамках подготовки к плей-офф отбора на чемпионат мира.

Соперником «сине-желтых» станет итальянский «Эмполи». Матч пройдет в Эмполи на стадионе «Карло Кастеллани» и начнется в 21:30 по киевскому времени.

Посмотреть игру в прямом эфире можно будет на телеканале «Футбол 1», сервисе OLL.tv, а также в YouTube на официальном канале УАФ.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Эмполи» – сборная Украины, за которой можно следить здесь.

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Источник Sport.ua
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Pavel_i_CO
Ахмэтав даже не удосужился матч по бесплатному каналу показать. Пусть лохи платят
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