Во вторник, 17 мая, сборная Украины проведет второй товарищеский поединок в рамках подготовки к плей-офф отбора на чемпионат мира.

Соперником «сине-желтых» станет итальянский «Эмполи». Матч пройдет в Эмполи на стадионе «Карло Кастеллани» и начнется в 21:30 по киевскому времени.

Посмотреть игру в прямом эфире можно будет на телеканале «Футбол 1», сервисе OLL.tv, а также в YouTube на официальном канале УАФ.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Эмполи» – сборная Украины, за которой можно следить здесь.