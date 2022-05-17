Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «В Висле чувствую себя девушкой, за которой ухаживают»

Полузащитник киевского «Динамо» Георгий Цитаишвили, выступающий на правах аренды за краковскую «Вислу», рассказал об адаптации в польском клубе.

«Мне написал Кендзера и сказал, что ему звонил тренер Вислы и просил, чтобы он со мной поговорил. Спрашивал, какой я игрок, человек. Меня заинтересовало, что тренер сам интересовался. Кензера мне сказал, что хороший клуб. В Польше он считается большим, потому что история у него большая. Я принял предложение и приехал сюда.

Я себя хорошо чувствовал в Черноморце и при Морозе, еще лучше я себя стал чувствовать, когда пришел Григорчук. Перед сезоном я думал, что он будет самым успешным.

Все строится вокруг тебя. Все пытаются тебе помочь, интересуются. Я себя чувствую девушкой, за которой ухаживают. Это очень помогает, потому что не нужно времени на адаптацию. У меня в два раза больше мотивации и желания играть», - сказал Цитаишвили.