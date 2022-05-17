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  4. Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «У меня ненависть на слово россия. Украина - мой дом»
Украина. Премьер лига
17 мая 2022, 12:05 |
703
0

Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «У меня ненависть на слово россия. Украина - мой дом»

Родные для игрока Грузия и Украины пострадали от агрессора

17 мая 2022, 12:05 |
703
0
Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «У меня ненависть на слово россия. Украина - мой дом»
fcdynamo.kiev.ua

Хавбек «Динамо» Георгий Цитаишвили, который сейчас выступает за краковскую «Вислу», отметил, что сейчас чувствует только ненависть к народу россии.

РФ в 2008 году развязала войну против Грузии, а с 2014 года начала агрессию против Украины.

«У Грузии была такая же ситуация. Забрали у нас территории и собирались идти на столицу Грузии Тбилиси. И у нас были смерти ужасные, были изнасилования детей и женщин. Я думал, что это президент у них плохой, а не люди. Но все это делают военные, они же не роботы».

«Для меня этот народ перестал существовать, когда я увидел, что они делают с детьми, женщинами. У меня просто ненависть на слово россия. Украина - мой дом, я там вырос», - сказал Цитаишвили.

Георгий выиграл титул чемпиона мира с Украиной U-20, но позже решил выступать за национальную команду Грузии.

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Источник Футбол 1/2/3
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