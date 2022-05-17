Шевченко, Это'О, Месси сыграют благотворительный матч для помощи украинцам
В игре примет участие много звездных футболистов
Известный в прошлом камерунский футболист, экс-форвард «Интера», «Барселоны» и других клубов Самуэль Это'О организует благотворительный матч с целью помощи украинским беженцам.
Встреча состоится в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».
В матче примет участие и бывший игрок и тренер сборной Украины Андрей Шевченко.
Ожидается, что в матче примут участие такие звезды футбола: Лионель Месси, Франческо Тотти, Андреа Пирло, Уэсли Снейдер, Хавьер Дзанетти, Филиппо Индзаги, Пауло Дибала и другие.
Ранее сообщалось, что Шевченко сыграет в благотворительном матче против сборной Англии.
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