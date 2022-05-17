Шевченко, Это'О, Месси сыграют благотворительный матч для помощи украинцам

Известный в прошлом камерунский футболист, экс-форвард «Интера», «Барселоны» и других клубов Самуэль Это'О организует благотворительный матч с целью помощи украинским беженцам.

Встреча состоится в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».

В матче примет участие и бывший игрок и тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Ожидается, что в матче примут участие такие звезды футбола: Лионель Месси, Франческо Тотти, Андреа Пирло, Уэсли Снейдер, Хавьер Дзанетти, Филиппо Индзаги, Пауло Дибала и другие.

Ранее сообщалось, что Шевченко сыграет в благотворительном матче против сборной Англии.