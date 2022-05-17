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  4. Ювентус согласовал новый контракт с Де Лигтом
Италия
17 мая 2022, 14:01 |
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0

Ювентус согласовал новый контракт с Де Лигтом

Туринский клуб сохранит основного защитника

17 мая 2022, 14:01 |
149
0
Ювентус согласовал новый контракт с Де Лигтом
Getty Images/Global Images Ukraine. Маттейс Де Лигт

«Ювентуc» в ближайшее время продлит контракт с защитником Маттейсом де Лигтом.

Как сообщает итальянская пресса, стороны согласовали новое соглашение, которое будет рассчитано до 2026 года. Текущий контракт 22-летнего нидерландца истекает летом 2024 года.

Напомним, что «Ювентус» купил Де Лигт летом 2019 года за 85 млн евро у «Аякса».

В этом сезоне на счету защитника 41 матч за «Ювентус», в которых он забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» договорился о переходе Погба.

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Маттейс де Лигт Ювентус продление контракта
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Источник Football-Italia
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