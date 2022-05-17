Ювентус согласовал новый контракт с Де Лигтом

«Ювентуc» в ближайшее время продлит контракт с защитником Маттейсом де Лигтом.

Как сообщает итальянская пресса, стороны согласовали новое соглашение, которое будет рассчитано до 2026 года. Текущий контракт 22-летнего нидерландца истекает летом 2024 года.

Напомним, что «Ювентус» купил Де Лигт летом 2019 года за 85 млн евро у «Аякса».

В этом сезоне на счету защитника 41 матч за «Ювентус», в которых он забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» договорился о переходе Погба.