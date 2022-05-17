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  4. Катарина Завацкая – Лукреция Стефанини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
17 мая 2022, 12:32 | Обновлено 17 мая 2022, 13:46
623
1

Катарина Завацкая – Лукреция Стефанини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию четвертьфинала квалификации Ролан Гаррос

17 мая 2022, 12:32 | Обновлено 17 мая 2022, 13:46
623
1
Катарина Завацкая – Лукреция Стефанини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

17 мая украинская теннисистка Катарина Завацкая (№210 WTA) начнет борьбу в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
  
В первом раунде отбора украинка сразится против Лукреции Стефанини из Италии (№157 WTA). Встреча состоится вторым запуском. Время начала поединка – 13:35 по Киеву.
 
Ранее девушки между собой не играли.
 
В следующем раунде победительница встречи сыграет против Ребекки Марино (№116 WTA) или Паулы Ормаечеа (№148 WTA).

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смотреть онлайн Ролан Гаррос 2022 Лукреция Стефанини Катарина Завацкая
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Источник Sport.ua
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