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  4. Тарас КАЧАРАБА: «Чехи очень поддерживают Украину на всех фронтах»
Чемпионат мира
17 мая 2022, 10:00 |
56
0

Тарас КАЧАРАБА: «Чехи очень поддерживают Украину на всех фронтах»

Защитник «Славии» приехал в расположение сборной Украины

17 мая 2022, 10:00 |
56
0
Тарас КАЧАРАБА: «Чехи очень поддерживают Украину на всех фронтах»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Качараба

Защитник пражской «Славии» Тарас Качараба рассказал, как чехи отреагировали на начало российско-украинской войны.

«Чехи очень поддерживают Украину на всех фронтах. Тренер пожелал, чтобы все прошло без травм и удачи. Он знает, как важны эти матчи для Украины, сказал, что будет держать за нас кулаки.

Родственники в Украине? Жена была со мной все время, а мои родители и жены находятся во Львовской области. Переживаю, это (бомбардировка россиян – прим.) очень ужасно. Не знаю, это, наверное, самое худшее, что могло произойти в нашей стране.

Конечно, сильно переживаю за родных. Общаюсь с ними каждый день, следим за новостями.

Матчи? Думаю, все в Украине будут смотреть этот цикл сборной. Это очень важные матчи, надеюсь, ребята отдадут все силы на поле для того, чтобы выполнить поставленные задачи.

Приехал в сборную, рад всех видеть, настроение только боевое», - сказал Качараба.

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Тарас Качараба Славия Прага
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Источник Украинская ассоциация футбола
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