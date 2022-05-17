Даниил СИКАН: «Мы победим, это 100%»

Нападающий немецкой «Ганзы» и сборной Украины Даниил Сикан высказался о войне Украины с российскими захватчиками, а также поделился мнением о вызове в национальную команду.

– Ждал приезда в сборную, или вызов тебя удивил?

– 50/50. Конечно, для меня это очень важно, потому что у нас и всей страны есть возможность показать и доказать, что мы боремся за Украину и что можем попасть на чемпионат мира.

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– В Украине остались твои родственники?

– Не все – мама с бабушкой в Германии, но очень много родственников осталось. Очень переживаю за это и каждый день общаюсь с ними. Вся страна надеется, что все будет хорошо. Мы победим, это 100%.