Даниил СИКАН: «Мы победим, это 100%»
Украинский форвард – о войне с россией
Нападающий немецкой «Ганзы» и сборной Украины Даниил Сикан высказался о войне Украины с российскими захватчиками, а также поделился мнением о вызове в национальную команду.
– Ждал приезда в сборную, или вызов тебя удивил?
– 50/50. Конечно, для меня это очень важно, потому что у нас и всей страны есть возможность показать и доказать, что мы боремся за Украину и что можем попасть на чемпионат мира.
– В Украине остались твои родственники?
– Не все – мама с бабушкой в Германии, но очень много родственников осталось. Очень переживаю за это и каждый день общаюсь с ними. Вся страна надеется, что все будет хорошо. Мы победим, это 100%.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хавбек «Вест Хэма» и сборной Украины – о своей дальнейшей карьере и матчах сборной в плей-офф ЧМ
О ситуации должен будет рассказать президент Владимир Зеленский