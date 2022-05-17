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Чемпионат мира
17 мая 2022, 09:14 | Обновлено 17 мая 2022, 09:17
441
0

Даниил СИКАН: «Мы победим, это 100%»

Украинский форвард – о войне с россией

17 мая 2022, 09:14 | Обновлено 17 мая 2022, 09:17
441
0
Даниил СИКАН: «Мы победим, это 100%»
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан

Нападающий немецкой «Ганзы» и сборной Украины Даниил Сикан высказался о войне Украины с российскими захватчиками, а также поделился мнением о вызове в национальную команду.

– Ждал приезда в сборную, или вызов тебя удивил?
– 50/50. Конечно, для меня это очень важно, потому что у нас и всей страны есть возможность показать и доказать, что мы боремся за Украину и что можем попасть на чемпионат мира.

– В Украине остались твои родственники?
– Не все – мама с бабушкой в Германии, но очень много родственников осталось. Очень переживаю за это и каждый день общаюсь с ними. Вся страна надеется, что все будет хорошо. Мы победим, это 100%.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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