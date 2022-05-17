Женская сборная Украины U-19 сохранила место в Лиге A чемпионата Европы

В заключительном поединке второго этапа отбора Евро-2022 WU-19 в Лиге А подопечные Валерия Паламарчука сыграли вничью с болгарками.

В предыдущих матчах группы А4, соревнования в которой принимает Австрия, украинки проиграли Норвегии (0:5) и команде хозяек (0:1). В третьем поединке, который проходил в городе Бад-Вимсбах-Найдхартинг, сборная Украины боролась с Болгарией за сохранение прописки в Лиге А.

В начале встречи соперницы нанесли несколько опасных ударов, с которыми справился Боклач. На 31-й минуте Глущенко не реализовала выход один на один, а через некоторое время она же едва не забросила «за воротник» голкиперу. Под конец первого тайма с хорошей позиции мимо цели пробила болгарка Димитрова.

Во второй половине игры соперницы больше владели инициативой и чаще пробивали по воротам. Так, на 81-й минуте Боклач по-настоящему выручила команду, отразив удар Иордановой после выхода один на один.

Однако болгарки забить не сумели, так что поединок завершился нулевой ничьей. По общей разнице мячей сборная Украины заняла третье место в группе, так что в первом раунде ЧЕ-2022/23 будет выступать в Лиге А.

Квалификация Евро-2022 WU-19

Группа А4

1-й тур, 10.05.2022

Украина – Норвегия – 0:5

Австрия – Болгария – 4:0

2-й тур, 13.05.2022

Норвегия – Болгария – 6:0

Австрия – Украина – 1:0

3-й тур, 16.05.2022

Норвегия – Австрия – 1:0

Болгария – Украина – 0:0

Болгария WU-19: Станева, Найденова, Станкова, В. Иванова, Караиванова, Павлова, Сергеева, Парапунова, Димитрова, Д. Иванова, Иорданова.

Украина WU-19: Боклач, Тян, Котик, Ольхова, Котовец, Левченко (Корнацкая, 69), Талеб, Семкив, Иванченко, Христюк, Глущенко.

Предупреждение: Д. Иванова, 25 – Тян, 45+1, Семкив, 78.

Итоговая таблица

Семь победителей групп Лиги А по итогам второго раунда (Англия, Испания, Италия, Германия, Норвегия, Франция, Швеция) присоединятся к хозяину Евро, сборной Чехии, в финальной стадии Евро-2022 WU-19, которая пройдет с 27 июня по 9 июля. Жеребьевка финального турнира состоится 18 мая.