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  4. Арсенал впервые с 2018 года уступил Ньюкаслу
Англия
17 мая 2022, 05:05 |
59
0

Арсенал впервые с 2018 года уступил Ньюкаслу

До этого «канониры» 8 раз обыграли «сорок» со счетом 18:1

17 мая 2022, 05:05 |
59
0
Арсенал впервые с 2018 года уступил Ньюкаслу
Getty Images/Global Images Ukraine

«Арсенал» уступил «Ньюкаслу» (0:2) в матче 37-го тура Английской Премьер-лиги. Команда покинула зону Лиги чемпионов.

Лондонский клуб уступил «Ньюкаслу» впервые за четыре года. Последний раз «канониры» проигрывали «сорокам» 15 апреля 2018 года – со счетом 1:2. С тех пор последовала серия побед из 8 матчей с общим счетом 18:1.

После этого поражения лондонцы опустились на пятое место в турнирной таблице, отставая на 2 очка от «Тоттенхэма».

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Источник Sport.ua
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