Англия17 мая 2022, 05:05 |
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Арсенал впервые с 2018 года уступил Ньюкаслу
До этого «канониры» 8 раз обыграли «сорок» со счетом 18:1
17 мая 2022, 05:05 |
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«Арсенал» уступил «Ньюкаслу» (0:2) в матче 37-го тура Английской Премьер-лиги. Команда покинула зону Лиги чемпионов.
Лондонский клуб уступил «Ньюкаслу» впервые за четыре года. Последний раз «канониры» проигрывали «сорокам» 15 апреля 2018 года – со счетом 1:2. С тех пор последовала серия побед из 8 матчей с общим счетом 18:1.
После этого поражения лондонцы опустились на пятое место в турнирной таблице, отставая на 2 очка от «Тоттенхэма».
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