Арсенал впервые с 2018 года уступил Ньюкаслу

«Арсенал» уступил «Ньюкаслу» (0:2) в матче 37-го тура Английской Премьер-лиги. Команда покинула зону Лиги чемпионов.

Лондонский клуб уступил «Ньюкаслу» впервые за четыре года. Последний раз «канониры» проигрывали «сорокам» 15 апреля 2018 года – со счетом 1:2. С тех пор последовала серия побед из 8 матчей с общим счетом 18:1.

После этого поражения лондонцы опустились на пятое место в турнирной таблице, отставая на 2 очка от «Тоттенхэма».