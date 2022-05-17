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  4. Челси после поражения Арсенала обеспечил себе выход в Лигу чемпионов
Англия
17 мая 2022, 02:38 |
22
0

Челси после поражения Арсенала обеспечил себе выход в Лигу чемпионов

«Канониры» сделали одолжение «пенсионерам»

17 мая 2022, 02:38 |
22
0
Челси после поражения Арсенала обеспечил себе выход в Лигу чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

«Челси» забронировал себе место в Лиге чемпионов в сезоне 2022/23.

Это стало возможным благодаря поражению «Арсенала» от «Ньюкасла» (0:2) в матче 37-го тура АПЛ. После этого тура «канониры» потеряли шансы обогнать «Челси» в таблице: у команды 66 очков после 37 матчей, у «синих» – 70 после 36.

Таким образом, команда Томаса Тухеля гарантированно не опустится ниже 4-го места в АПЛ, дающего право сыграть в Лиге чемпионов.

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Челси Арсенал Лондон Ньюкасл Английская Премьер-лига Лига чемпионов
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Источник Sport.ua
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