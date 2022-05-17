Англия17 мая 2022, 02:38 |
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Челси после поражения Арсенала обеспечил себе выход в Лигу чемпионов
«Канониры» сделали одолжение «пенсионерам»
17 мая 2022, 02:38 |
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«Челси» забронировал себе место в Лиге чемпионов в сезоне 2022/23.
Это стало возможным благодаря поражению «Арсенала» от «Ньюкасла» (0:2) в матче 37-го тура АПЛ. После этого тура «канониры» потеряли шансы обогнать «Челси» в таблице: у команды 66 очков после 37 матчей, у «синих» – 70 после 36.
Таким образом, команда Томаса Тухеля гарантированно не опустится ниже 4-го места в АПЛ, дающего право сыграть в Лиге чемпионов.
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