Челси после поражения Арсенала обеспечил себе выход в Лигу чемпионов

«Челси» забронировал себе место в Лиге чемпионов в сезоне 2022/23.

Это стало возможным благодаря поражению «Арсенала» от «Ньюкасла» (0:2) в матче 37-го тура АПЛ. После этого тура «канониры» потеряли шансы обогнать «Челси» в таблице: у команды 66 очков после 37 матчей, у «синих» – 70 после 36.

Таким образом, команда Томаса Тухеля гарантированно не опустится ниже 4-го места в АПЛ, дающего право сыграть в Лиге чемпионов.