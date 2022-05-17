Мане вышел на второе место в рейтинге претендентов на Золотой мяч
Лидирует в списке Карим Бензема
Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане обошел Мохамеда Салаха в обновленном рейтинге претендентов на Золотой мяч по версии Goal.com.
Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема продолжает возглавлять рейтинг.
Салах опустился на третье место, на четвертом форвард «Баварии» Роберт Левандовски, звезда ПСЖ Килиан Мбаппе замыкает пятерку.
Топ-10 претендентов:
1. Карим Бензема («Реал»).
2. Садио Мане («Ливерпуль»).
3. Мохамед Салах («Ливерпуль»).
4. Роберт Левандовски («Бавария»).
5. Килиан Мбаппе (ПСЖ).
6. Винисиус Жуниор («Реал»).
7. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»).
8. Лука Модрич («Реал»).
9. Фил Фоден («Манчестер Сити»).
10. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»).
Ранее Луческу назвал имя футболиста, который выиграет Золотой мяч в 2022 году.
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