Луческу назвал имя футболиста, который выиграет Золотой мяч в 2022 году

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу уверен в том, что в нынешнем году обладателем престижной награды «Золотой мяч» станет форвард мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема.

«Я не видел команды более удачливой, чем эта («Реал» - прим.) с тех пор, как я здесь. Если они продолжат это необыкновенное путешествие, в котором они добыли все успехи на последних минутах, то выиграют трофей», - сказал Луческу.

Мирчу также спросили, будет ли звезда «Реала» Карим Бензема назван победителем «Золотого мяча» в 2022 году, и тренер «Динамо» коротко ответил: «Да!».

Напомним, многие эксперты называли Карима Бензема одним из ключевых претендентов на получение «Золотого мяча» и по итогам 2021 года. Однако тогда трофей выиграл Лионель Месси, на второй строчке оказался Роберт Левандовски, на третьей – Жоржиньо, а Бензема досталось лишь четвертое место в опросе.