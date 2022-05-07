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  4. Луческу назвал имя футболиста, который выиграет Золотой мяч в 2022 году
Украина. Премьер лига
07 мая 2022, 09:27 |
1088
2

Луческу назвал имя футболиста, который выиграет Золотой мяч в 2022 году

У румынского наставника нет сомнений относительно своего прогноза

07 мая 2022, 09:27 |
1088
2
Луческу назвал имя футболиста, который выиграет Золотой мяч в 2022 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу уверен в том, что в нынешнем году обладателем престижной награды «Золотой мяч» станет форвард мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема.

«Я не видел команды более удачливой, чем эта («Реал» - прим.) с тех пор, как я здесь. Если они продолжат это необыкновенное путешествие, в котором они добыли все успехи на последних минутах, то выиграют трофей», - сказал Луческу.

Мирчу также спросили, будет ли звезда «Реала» Карим Бензема назван победителем «Золотого мяча» в 2022 году, и тренер «Динамо» коротко ответил: «Да!».

Напомним, многие эксперты называли Карима Бензема одним из ключевых претендентов на получение «Золотого мяча» и по итогам 2021 года. Однако тогда трофей выиграл Лионель Месси, на второй строчке оказался Роберт Левандовски, на третьей – Жоржиньо, а Бензема досталось лишь четвертое место в опросе.

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Мирча Луческу Динамо Киев Золотой мяч Карим Бензема Реал Мадрид
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Источник Sportsport.ba
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Maks Maks
Не стоит Мане скидывать со счетов. Имеет все шансы завоевать пять трофеев за год с клубом, плюс КАФ со сборной. Но многое будет зависеть от финала ЛЧ. Если Реал выиграет, то, понятное дело, Золотой мяч будет у Карима
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xxxxxxxxxxxxххх
Да ты шо!)))
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