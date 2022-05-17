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  4. Гранит ДЖАКА: «Арсеналу нужны те, у кого есть яйца»
Англия
17 мая 2022, 01:18 | Обновлено 17 мая 2022, 02:26
97
0

Гранит ДЖАКА: «Арсеналу нужны те, у кого есть яйца»

Полузащитник жестко раскритиковал свою команду

17 мая 2022, 01:18 | Обновлено 17 мая 2022, 02:26
97
0
Гранит ДЖАКА: «Арсеналу нужны те, у кого есть яйца»
Getty Images/Global Images Ukraine

«Арсенал» уступил «Ньюкаслу» (0:2) в матче 37-го тура Английской Премьер-лиги. Команда покинула зону Лиги чемпионов.

Полузащитник лондонского команды Гранит Джака жестко высказался об этом матче.

«Сложно подобрать слова. Мы даже на поле не заслуживали быть. Я не могу объяснить, почему. Мы делали не то, что планировали, не слушали тренера. Мы сыграли катастрофически. Мы не заслужили попадание не только в Лигу чемпионов, но даже в Лигу Европы. Сложно все это принять.

Если кто-то не готов играть в таком матче, пусть сидит дома. Возраст не должен иметь значения, если ты нервничаешь – сиди на скамейке или сиди дома. Нужны те, у кого есть яйца, чтобы выйти и сыграть.

Мы шесть лет ждем возвращения в Лигу чемпионов. Все было в наших руках. Все выглядело так, будто мы идем на месте «Ньюкасла», а он – на нашем», – сказал Джака.

После этого поражения лондонцы опустились на пятое место в турнирной таблице, отставая на 2 очка от «Тоттенхэма».

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Ньюкасл Арсенал Лондон Английская Премьер-лига Гранит Джака
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Источник Sky Sports
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