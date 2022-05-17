Гранит ДЖАКА: «Арсеналу нужны те, у кого есть яйца»

«Арсенал» уступил «Ньюкаслу» (0:2) в матче 37-го тура Английской Премьер-лиги. Команда покинула зону Лиги чемпионов.

Полузащитник лондонского команды Гранит Джака жестко высказался об этом матче.

«Сложно подобрать слова. Мы даже на поле не заслуживали быть. Я не могу объяснить, почему. Мы делали не то, что планировали, не слушали тренера. Мы сыграли катастрофически. Мы не заслужили попадание не только в Лигу чемпионов, но даже в Лигу Европы. Сложно все это принять.

Если кто-то не готов играть в таком матче, пусть сидит дома. Возраст не должен иметь значения, если ты нервничаешь – сиди на скамейке или сиди дома. Нужны те, у кого есть яйца, чтобы выйти и сыграть.

Мы шесть лет ждем возвращения в Лигу чемпионов. Все было в наших руках. Все выглядело так, будто мы идем на месте «Ньюкасла», а он – на нашем», – сказал Джака.

После этого поражения лондонцы опустились на пятое место в турнирной таблице, отставая на 2 очка от «Тоттенхэма».