Не Левандовски и не Холанд. Назван игрок сезона в Бундеслиге

В субботу, 14 мая завершился сезон в немецкой Бундеслиге. Сегодня был назван лучший игрок сезона в чемпионате Германии.

Награду завоевал атакующий полузащитник «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку. В нынешнем сезоне на счету 24-летнего француза 20 голов и 15 ассистов в 34 матчах Бундеслиги.

«РБ Лейпциг» в нынешнем сезоне финишировал в Бундеслиге на четвертой позиции.