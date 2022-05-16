Не Левандовски и не Холанд. Назван игрок сезона в Бундеслиге
Награду получил Кристофер Нкунку из «РБ Лейпциг»
В субботу, 14 мая завершился сезон в немецкой Бундеслиге. Сегодня был назван лучший игрок сезона в чемпионате Германии.
Награду завоевал атакующий полузащитник «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку. В нынешнем сезоне на счету 24-летнего француза 20 голов и 15 ассистов в 34 матчах Бундеслиги.
«РБ Лейпциг» в нынешнем сезоне финишировал в Бундеслиге на четвертой позиции.
🤩 Euer Spieler der Saison? Wenig überraschend heißt er Christopher Nkunku (@c_nk97) - der @rbleipzig-Star hatte schon in dieser Saison beim #BundesligaPOTM ordentlich abgeräumt! 🏅🏅🏅#BLTOTS | @eafussball | #Bundesliga pic.twitter.com/xaKFWSgiDD— BUNDESLIGA (@Bundesliga_DE) May 16, 2022
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