Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не Левандовски и не Холанд. Назван игрок сезона в Бундеслиге
Германия
16 мая 2022, 23:11 | Обновлено 16 мая 2022, 23:44
741
1

Не Левандовски и не Холанд. Назван игрок сезона в Бундеслиге

Награду получил Кристофер Нкунку из «РБ Лейпциг»

16 мая 2022, 23:11 | Обновлено 16 мая 2022, 23:44
741
1
Не Левандовски и не Холанд. Назван игрок сезона в Бундеслиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристофер Нкунку

В субботу, 14 мая завершился сезон в немецкой Бундеслиге. Сегодня был назван лучший игрок сезона в чемпионате Германии.

Награду завоевал атакующий полузащитник «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку. В нынешнем сезоне на счету 24-летнего француза 20 голов и 15 ассистов в 34 матчах Бундеслиги.

«РБ Лейпциг» в нынешнем сезоне финишировал в Бундеслиге на четвертой позиции.

По теме:
ВИДЕО. Как Штутгарт с голом на 90+2 минуте избежал переходных матчей
ФОТО. Холанд попрощался с Боруссией Д. У форварда 86 голов в 89 матчах
Сезон Бундеслиги завершен: ничья Баварии, прощание Холанда, участники ЛЧ
Кристофер Нкунку РБ Лейпциг Бундеслига
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Официальный сайт Бундеслиги
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Британский боксер: «Поражение от Усика открыло Джошуа глаза»
Бокс | 16 мая 2022, 20:15 3
Британский боксер: «Поражение от Усика открыло Джошуа глаза»
Британский боксер: «Поражение от Усика открыло Джошуа глаза»

Фрэйзер Кларк верит в Джошуа

Стало известно, сколько Шахтер получит от Байера за Мудрика
Футбол | 16 мая 2022, 20:10 3
Стало известно, сколько Шахтер получит от Байера за Мудрика
Стало известно, сколько Шахтер получит от Байера за Мудрика

Молодой футболист дал устное обещание перебраться в клуб из Леверкузена

Вот это поворот. Челси включился в гонку за Левандовски
Футбол | 16.05.2022, 20:09
Вот это поворот. Челси включился в гонку за Левандовски
Вот это поворот. Челси включился в гонку за Левандовски
ВИДЕО. Жена засняла дурацкую гибель бывшего футболиста Витесса
Футбол | 16.05.2022, 11:40
ВИДЕО. Жена засняла дурацкую гибель бывшего футболиста Витесса
ВИДЕО. Жена засняла дурацкую гибель бывшего футболиста Витесса
Покойся с миром, папа Ваня. Петряк трогательно попрощался с тестем
Война | 16.05.2022, 12:29
Покойся с миром, папа Ваня. Петряк трогательно попрощался с тестем
Покойся с миром, папа Ваня. Петряк трогательно попрощался с тестем
Новини партнерів
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Макс Максов
Несподівано... Але й не скажеш, що не заслужено!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Все решила серия пенальти. Ливерпуль обыграл Челси и завоевал Кубок Англии
Все решила серия пенальти. Ливерпуль обыграл Челси и завоевал Кубок Англии
14.05.2022, 21:35 6
Футбол
Чужая среди своих. Бех променяла Украину на первенство Мухосранского края
Чужая среди своих. Бех променяла Украину на первенство Мухосранского края
16.05.2022, 12:15 13
Биатлон
PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира
PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира
16.05.2022, 07:33
Киберспорт
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Проведем Евровидение-2023 в Мариуполе»
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Проведем Евровидение-2023 в Мариуполе»
15.05.2022, 04:43 2
Война
Пеп ГВАРДИОЛА: «Желаю Саутгемптону обыграть Ливерпуль со счетом 4:0»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Желаю Саутгемптону обыграть Ливерпуль со счетом 4:0»
16.05.2022, 05:20 4
Футбол
Не Брентфорд. Мудрик назвал клуб, в который хотел бы перейти из Шахтера
Не Брентфорд. Мудрик назвал клуб, в который хотел бы перейти из Шахтера
14.05.2022, 21:20 8
Футбол
У Си Цзиньпина церебральная аневризма. Его просят уйти из политики – СМИ
У Си Цзиньпина церебральная аневризма. Его просят уйти из политики – СМИ
14.05.2022, 18:22 1
Война
Марез не забил пенальти. Ман Сити отыграл два мяча в зарубе с Вест Хэмом
Марез не забил пенальти. Ман Сити отыграл два мяча в зарубе с Вест Хэмом
15.05.2022, 17:53 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем