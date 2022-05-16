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Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
15.05.2022, FT 1 : 1
Норвич
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Англия
16 мая 2022, 18:17 | Обновлено 16 мая 2022, 18:35
42
0

Вулверхэмптон – Норвич – 1:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

16 мая 2022, 18:17 | Обновлено 16 мая 2022, 18:35
42
0
Вулверхэмптон – Норвич – 1:1. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 37-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» на своем поле сыграл вничью с «Норвичем» со счетом 1:1.

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видео голов и обзор Вулверхэмптон Норвич Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
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Источник Sport.ua
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