15.05.2022, FT 1 : 1
Англия16 мая 2022, 18:17 | Обновлено 16 мая 2022, 18:35
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Вулверхэмптон – Норвич – 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии
16 мая 2022, 18:17 | Обновлено 16 мая 2022, 18:35
42
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В поединке 37-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» на своем поле сыграл вничью с «Норвичем» со счетом 1:1.
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