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15 мая 2022, 17:57 | Обновлено 15 мая 2022, 18:37
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Лестер разгромил Уотфорд, Лидс вырвал ничью в матче с Брайтоном

«Вулверхэмптон» не смог одолеть «Норвич»

15 мая 2022, 17:57 | Обновлено 15 мая 2022, 18:37
128
0
Лестер разгромил Уотфорд, Лидс вырвал ничью в матче с Брайтоном
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись четыре матча 37-го тура АПЛ.

«Лидс», конкурент «Эвертона» за сохранение прописки, выгрыз ничью в матче с «Брайтоном».

«Вулверхэмптон» не смог одолеть «Норвич» и потерял шансы на еврокубки. В Лиге конференций сыграет «Вест Хэм».

«Лестер» уничтожил «Уотфорд», но особых турнирных задач у команд уже нет. «Астон Вилла» и «Кристал Пэлас» расписали мировую

Чемпионат Англии. 37-й тур

«Вулверхэмптон» – «Норвич» – 1:1
Голы: 0:1 – 37 Пукки, 1:1 – 55 Аит-Нури.

«Уотфорд» – «Лестер» – 1:5
Голы: 1:0 – 6 Жоао Педро, 1:1 – 18 Мэддисон, 1:2 – 22 Варди, 1:3 – 46 Барнс, 1:4 – 70 Варди, 1:5 – 86 Барнс.

«Лидс» – «Брайтон» – 1:1
Гол: 0:1 – 21 Уэлбек, 1:1 – 90+2 Стрейк.

«Астон Вилла» – «Кристал Пэлас» – 1:1
Голы: 1:0 – 69 Уоткинс, 1:1 – 81 Шлупп.

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Источник Sport.ua
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