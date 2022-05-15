Лестер разгромил Уотфорд, Лидс вырвал ничью в матче с Брайтоном

Состоялись четыре матча 37-го тура АПЛ.

«Лидс», конкурент «Эвертона» за сохранение прописки, выгрыз ничью в матче с «Брайтоном».

«Вулверхэмптон» не смог одолеть «Норвич» и потерял шансы на еврокубки. В Лиге конференций сыграет «Вест Хэм».

«Лестер» уничтожил «Уотфорд», но особых турнирных задач у команд уже нет. «Астон Вилла» и «Кристал Пэлас» расписали мировую

Чемпионат Англии. 37-й тур

«Вулверхэмптон» – «Норвич» – 1:1

Голы: 0:1 – 37 Пукки, 1:1 – 55 Аит-Нури.

«Уотфорд» – «Лестер» – 1:5

Голы: 1:0 – 6 Жоао Педро, 1:1 – 18 Мэддисон, 1:2 – 22 Варди, 1:3 – 46 Барнс, 1:4 – 70 Варди, 1:5 – 86 Барнс.

«Лидс» – «Брайтон» – 1:1

Гол: 0:1 – 21 Уэлбек, 1:1 – 90+2 Стрейк.

«Астон Вилла» – «Кристал Пэлас» – 1:1

Голы: 1:0 – 69 Уоткинс, 1:1 – 81 Шлупп.

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