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Чемпионат Англии
Уотфорд
15.05.2022, FT 1 : 5
Лестер
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Англия
16 мая 2022, 01:18 | Обновлено 16 мая 2022, 01:37
13
0

Уотфорд – Лестер – 1:5. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

16 мая 2022, 01:18 | Обновлено 16 мая 2022, 01:37
13
0
Уотфорд – Лестер – 1:5. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 37-го тура английской Премьер-лиги «Лестер» на выезде разгромил «Уотфорд» со счетом 5:1.

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Барнс (Лестер).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Джейми Варди (Лестер).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Барнс (Лестер).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Джейми Варди (Лестер).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Мэддисон (Лестер).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Педро (Уотфорд).
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Источник Sport.ua
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