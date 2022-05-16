Англия16 мая 2022, 01:18 | Обновлено 16 мая 2022, 01:37
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Уотфорд – Лестер – 1:5. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии
16 мая 2022, 01:18 | Обновлено 16 мая 2022, 01:37
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В поединке 37-го тура английской Премьер-лиги «Лестер» на выезде разгромил «Уотфорд» со счетом 5:1.
События матча
86’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Барнс (Лестер).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Джейми Варди (Лестер).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Барнс (Лестер).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Джейми Варди (Лестер).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Мэддисон (Лестер).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Педро (Уотфорд).
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