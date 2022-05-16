15.05.2022, FT 1 : 1
Англия16 мая 2022, 17:19 | Обновлено 16 мая 2022, 17:29
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Астон Вилла – Кристал Пэлас – 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии
16 мая 2022, 17:19 | Обновлено 16 мая 2022, 17:29
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В поединке 37-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» на выезде сыграл вничью с «Астон Виллой» со счетом 1:1.
События матча
82’
ГОЛ ! Мяч забил Джеффри Шлупп (Кристал Пэлас).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
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