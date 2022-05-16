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Англия
16 мая 2022, 17:19 | Обновлено 16 мая 2022, 17:29
24
0

Астон Вилла – Кристал Пэлас – 1:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

16 мая 2022, 17:19 | Обновлено 16 мая 2022, 17:29
24
0
Астон Вилла – Кристал Пэлас – 1:1. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 37-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» на выезде сыграл вничью с «Астон Виллой» со счетом 1:1.

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Джеффри Шлупп (Кристал Пэлас).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
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Кристал Пэлас Астон Вилла видео голов и обзор Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
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Источник Sport.ua
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