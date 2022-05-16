ПЛОХОТНЮК: «Румыны сочувствуют, переживают за Украину и стараются помочь»

Воспитанник киевского «Динамо» Михаил Плохотнюк, ныне выступающий за румынскую «Политехнику», рассказал, как его одноклубники отреагировали на начало российско-украинской войны.

«Партнеры по команде действительно задавали много вопросов. Спрашивали, чем мне можно и нужно помочь. Оказывали достаточно много поддержки. Со стороны прессы, наверное, в моей жизни я никогда не давал интервью различным изданиям, не только футбольным, но и просто другого вида СМИ.

Абсолютно одинаковые вопросы, по поводу войны, по поводу моего отношения, по поводу близких. Хочется высказать благодарность румынскому народу и тем людям, которые оказались рядом. Действительно, я понимаю, что они сочувствуют, переживают за Украину и стараются помочь», - сказал Плохотнюк.