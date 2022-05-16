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16 мая 2022, 17:00 | Обновлено 16 мая 2022, 17:09
77
0

ПЛОХОТНЮК: «Румыны сочувствуют, переживают за Украину и стараются помочь»

Форвард «Политехники» – об отношении одноклубников к российско-украинской войне

16 мая 2022, 17:00 | Обновлено 16 мая 2022, 17:09
77
0
ПЛОХОТНЮК: «Румыны сочувствуют, переживают за Украину и стараются помочь»
ФК Политехника. Михаил Плохотнюк

Воспитанник киевского «Динамо» Михаил Плохотнюк, ныне выступающий за румынскую «Политехнику», рассказал, как его одноклубники отреагировали на начало российско-украинской войны.

«Партнеры по команде действительно задавали много вопросов. Спрашивали, чем мне можно и нужно помочь. Оказывали достаточно много поддержки. Со стороны прессы, наверное, в моей жизни я никогда не давал интервью различным изданиям, не только футбольным, но и просто другого вида СМИ.

Абсолютно одинаковые вопросы, по поводу войны, по поводу моего отношения, по поводу близких. Хочется высказать благодарность румынскому народу и тем людям, которые оказались рядом. Действительно, я понимаю, что они сочувствуют, переживают за Украину и стараются помочь», - сказал Плохотнюк.

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Михаил Плохотнюк российско-украинская война Политехника Яссы
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Источник Эпоха футбола
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