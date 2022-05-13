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13 мая 2022, 01:48 | Обновлено 13 мая 2022, 02:00
63
0

Михаил ПЛОХОТНЮК: «Обидно, что такие люди носили футболку сборной Украины»

Форвард «Политехники» – об Анатолии Тимощуке

13 мая 2022, 01:48 | Обновлено 13 мая 2022, 02:00
63
0
Михаил ПЛОХОТНЮК: «Обидно, что такие люди носили футболку сборной Украины»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Тимощук (справа)

Воспитанник одесского «Черноморца» Михаил Плохотнюк, выступающий за румынскую «Политехнику», поделился мнением об Анатолии Тимощуке, который продолжил работать в «Зените» после начала полномасштабной российско-украинской войны.

«О Тимощуке даже не хочется открывать этот вопрос. Человек показал свое отношение, что все эти ленточки на рукавах, повязки, наклейки и так далее – это был просто фейк и пыль в глаза людям. Обидно, что такие люди носили футболку сборной Украины», - сказал Плохотнюк.

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Михаил Плохотнюк Анатолий Тимощук
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Источник Эпоха футбола
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