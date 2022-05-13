Михаил ПЛОХОТНЮК: «Обидно, что такие люди носили футболку сборной Украины»
Форвард «Политехники» – об Анатолии Тимощуке
Воспитанник одесского «Черноморца» Михаил Плохотнюк, выступающий за румынскую «Политехнику», поделился мнением об Анатолии Тимощуке, который продолжил работать в «Зените» после начала полномасштабной российско-украинской войны.
«О Тимощуке даже не хочется открывать этот вопрос. Человек показал свое отношение, что все эти ленточки на рукавах, повязки, наклейки и так далее – это был просто фейк и пыль в глаза людям. Обидно, что такие люди носили футболку сборной Украины», - сказал Плохотнюк.
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