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  4. ЯРЕМЧУК: «Нужно показать себя и напомнить миру, что россия – агрессор»
Чемпионат мира
16 мая 2022, 10:58 |
85
0

ЯРЕМЧУК: «Нужно показать себя и напомнить миру, что россия – агрессор»

Нападающий рад вернуться в расположение сборной Украины

16 мая 2022, 10:58 |
85
0
ЯРЕМЧУК: «Нужно показать себя и напомнить миру, что россия – агрессор»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук первым из легионеров присоединился к сборной Украины. Футболист поделился впечатлениями после первых тренировок, а также высказался о важности грядущих матчей.

«Я и раньше говорил, что всегда очень приятно возвращаться в сборную, видеть своих партнеров. С ребятами вышла теплая встреча – поцеловались и обнялись. 

У меня очень положительные эмоции, а самое главное, что мы все живы и здоровы. После клубного сезона я не слишком истощен, все хорошо. Буду готовиться к матчам национальной команды, являющейся большой мотивацией.

Мы тренируемся в военное время, у меня много друзей, которые сейчас на передовой. Родители у меня во Львове, созваниваемся почти полчаса, расспрашиваем как дела. Конечно, из-за этой ситуации я очень переживаю.

Хорошо, что у сборников получилось уехать и проводить поединки. Я считаю необходимым, чтобы сборная Украины за границей показала свое лицо. Ведь к нам будет приковано внимание наших болельщиков, поэтому нужно показать себя как можно лучше. Напомнить всему миру, что россия – агрессор. А нам нужно поехать в Катар», - сказал Яремчук.

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Роман Яремчук сборная Украины по футболу ЧМ-2022 по футболу российско-украинская война
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Источник Украинская ассоциация футбола
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