Килиан МБАППЕ: «Я официально объявлю о своем решении. Скоро все узнаете»

Звездный форвард ПСЖ Килиан Мбаппе сообщил, что фактически принял решение о своем будущем.Лиги 1.

«Не могу говорить о своем будущем, но скоро вы все узнаете. Все почти решено. Сейчас неподходящий момент, но да, решение почти принято.

Я официально объявлю о своем решении перед тем, как присоединюсь к сборной Франции», – сказал Мбаппе.

Ранее неоднократно сообщалось, что Мбаппе продолжит карьеру в «Реале».

В нынешнем сезоне на счету Мбаппе 35 голов и 23 ассиста в 43 матчах за ПСЖ во всех турнирах. В конце июня 23-летний форвард станет свободным агентом.