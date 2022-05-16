Килиан МБАППЕ: «Я официально объявлю о своем решении. Скоро все узнаете»
Скорее всего, форвард перейдет в «Реал»
Звездный форвард ПСЖ Килиан Мбаппе сообщил, что фактически принял решение о своем будущем.Лиги 1.
«Не могу говорить о своем будущем, но скоро вы все узнаете. Все почти решено. Сейчас неподходящий момент, но да, решение почти принято.
Я официально объявлю о своем решении перед тем, как присоединюсь к сборной Франции», – сказал Мбаппе.
Ранее неоднократно сообщалось, что Мбаппе продолжит карьеру в «Реале».
В нынешнем сезоне на счету Мбаппе 35 голов и 23 ассиста в 43 матчах за ПСЖ во всех турнирах. В конце июня 23-летний форвард станет свободным агентом.
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