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  4. Килиан МБАППЕ: «Я официально объявлю о своем решении. Скоро все узнаете»
Франция
16 мая 2022, 10:25 |
593
0

Килиан МБАППЕ: «Я официально объявлю о своем решении. Скоро все узнаете»

Скорее всего, форвард перейдет в «Реал»

16 мая 2022, 10:25 |
593
0
Килиан МБАППЕ: «Я официально объявлю о своем решении. Скоро все узнаете»
Getty Images/Global Images Ukraine

Звездный форвард ПСЖ Килиан Мбаппе сообщил, что фактически принял решение о своем будущем.Лиги 1.

«Не могу говорить о своем будущем, но скоро вы все узнаете. Все почти решено. Сейчас неподходящий момент, но да, решение почти принято.

Я официально объявлю о своем решении перед тем, как присоединюсь к сборной Франции», – сказал Мбаппе.

Ранее неоднократно сообщалось, что Мбаппе продолжит карьеру в «Реале».

В нынешнем сезоне на счету Мбаппе 35 голов и 23 ассиста в 43 матчах за ПСЖ во всех турнирах. В конце июня 23-летний форвард станет свободным агентом.

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Источник RMC Sport
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