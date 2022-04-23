Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Мбаппе продолжает переговоры с ПСЖ и Реалом

Форвард еще не сделал выбор по поводу своего будущего

  • 23.04.2022 11:32
  • 237 просмотров
  • 0 комментариев
Мбаппе продолжает переговоры с ПСЖ и Реалом
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе по-прежнему не сделал выбор по поводу своего будущего. Сейчас он параллельно ведет переговоры и с парижским клубом, и с «Реалом».

Семья Мбаппе сейчас находится в Дохе, где ведутся переговоры с представителями ПСЖ. С понедельника в столица Катара находится и президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи.

Также на следующей неделе представители Мбаппе встретится с руководством «Реала». Главная тема переговоров – вопрос об имиджевых правах. Окружение Мбаппе хочет получить проекты контрактов от ПСЖ и «Реала», и после этого игрок сделает окончательный выбор.

Источник — RMC Sport

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности