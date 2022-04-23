Мбаппе продолжает переговоры с ПСЖ и Реалом

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе по-прежнему не сделал выбор по поводу своего будущего. Сейчас он параллельно ведет переговоры и с парижским клубом, и с «Реалом».

Семья Мбаппе сейчас находится в Дохе, где ведутся переговоры с представителями ПСЖ. С понедельника в столица Катара находится и президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи.

Также на следующей неделе представители Мбаппе встретится с руководством «Реала». Главная тема переговоров – вопрос об имиджевых правах. Окружение Мбаппе хочет получить проекты контрактов от ПСЖ и «Реала», и после этого игрок сделает окончательный выбор.