Мбаппе продолжает переговоры с ПСЖ и Реалом

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе по-прежнему не сделал выбор по поводу своего будущего. Сейчас он параллельно ведет переговоры и с парижским клубом, и с «Реалом».
Семья Мбаппе сейчас находится в Дохе, где ведутся переговоры с представителями ПСЖ. С понедельника в столица Катара находится и президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи.
Также на следующей неделе представители Мбаппе встретится с руководством «Реала». Главная тема переговоров – вопрос об имиджевых правах. Окружение Мбаппе хочет получить проекты контрактов от ПСЖ и «Реала», и после этого игрок сделает окончательный выбор.
Источник — RMC Sport
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