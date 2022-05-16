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  4. Рейтинг WTA. Свёнтек вне конкуренции, рекорд Жабер, плюс десять от Снигур
WTA
16 мая 2022, 10:35 | Обновлено 16 мая 2022, 10:37
408
0

Рейтинг WTA. Свёнтек вне конкуренции, рекорд Жабер, плюс десять от Снигур

Каролина Плишкова упала на две позиции

16 мая 2022, 10:35 | Обновлено 16 мая 2022, 10:37
408
0
Рейтинг WTA. Свёнтек вне конкуренции, рекорд Жабер, плюс десять от Снигур
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

На прошлой неделе девушки сыграли грунтовый турнир WTA 1000 в Риме. В столице Италии защитить титул удалось первой ракетке мира Иге Свёнтек, которая продолжает лидировать с огромным отрывом.

До финала дошла Онс Жабер, 27-летняя туниска продолжает обновлять личные рекорды, теперь она шестая. Каролина Плишкова упала на две позиции, пустив вперед еще и Арину Соболенко. Больше изменений в первой десятке нет.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то Элина Свитолина, которая вчера объявила о своей беременности, вылетела из топ-30. В ближайшие года полтора ее рейтинг вряд ли кого-то будет интересовать.  

Остальные украинки из первой сотни сохранили свои позиции. Неплохо поднялась Дарья Снигур, у нее плюс 10 строчек. Также следует отметить +42 от Анастасии Соболевой. У остальных изменения менее значимые.

Украинки в рейтинге WTA


В Чемпионской гонке первая тройка осталась без изменений. С пятого на четвертое переместилась Мария Саккари из Греции.

Чемпионская гонка WTA

Позиции украинок практически не изменились.

Украинки в Чемпионской гонке WTA

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рейтинг WTA Элина Свитолина Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Ига Свёнтек Онс Жабер Дарья Снигур
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Источник Sport.ua
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