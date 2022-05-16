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  4. ЯРМОЛЕНКО: «Пережил волнующий момент, спасибо каждому болельщику Вест Хэма»
Англия
16 мая 2022, 09:36 | Обновлено 16 мая 2022, 09:37
881
0

ЯРМОЛЕНКО: «Пережил волнующий момент, спасибо каждому болельщику Вест Хэма»

Украинский форвард попрощался с болельщиками

16 мая 2022, 09:36 | Обновлено 16 мая 2022, 09:37
881
0
ЯРМОЛЕНКО: «Пережил волнующий момент, спасибо каждому болельщику Вест Хэма»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

В матче 37-го тура АПЛ «Вест Хэм» отобрал очки у «Манчестер Сити» (2:2) и обеспечил себе место в еврокубках.

Украинский легионер лондонского клуба Андрей Ярмоленко вышел на замену на 90+5 минуте вместо Майкла Антонио. Это был последний матч для футболиста на домашнем стадионе лондонцев. После игры Андрей поблагодарил болельщиков «Вест Хэма» за поддержку и попрощался.

«Сегодня я пережил волнующий момент. После матча вместе со своей семьей я вышел на поле и попрощался с фанатами «Вест Хэма». Это последний матч для меня на домашнем стадионе, и я хотел поблагодарить каждого болельщика команды за поддержку на домашних трибунах. Искренне, с благодарностью, и огромной любовью – к каждому из вас, к стадиону, ко всей семье «Вест Хэм», – написал Ярмоленко.

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Источник Sport.ua
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