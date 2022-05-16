ЯРМОЛЕНКО: «Пережил волнующий момент, спасибо каждому болельщику Вест Хэма»
Украинский форвард попрощался с болельщиками
В матче 37-го тура АПЛ «Вест Хэм» отобрал очки у «Манчестер Сити» (2:2) и обеспечил себе место в еврокубках.
Украинский легионер лондонского клуба Андрей Ярмоленко вышел на замену на 90+5 минуте вместо Майкла Антонио. Это был последний матч для футболиста на домашнем стадионе лондонцев. После игры Андрей поблагодарил болельщиков «Вест Хэма» за поддержку и попрощался.
«Сегодня я пережил волнующий момент. После матча вместе со своей семьей я вышел на поле и попрощался с фанатами «Вест Хэма». Это последний матч для меня на домашнем стадионе, и я хотел поблагодарить каждого болельщика команды за поддержку на домашних трибунах. Искренне, с благодарностью, и огромной любовью – к каждому из вас, к стадиону, ко всей семье «Вест Хэм», – написал Ярмоленко.
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