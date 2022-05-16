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  4. Руслан РОТАНЬ: «Со спаррингами у нас возникли проблемы»
Молодежные турниры
16 мая 2022, 04:30 |
47
0

Руслан РОТАНЬ: «Со спаррингами у нас возникли проблемы»

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16 мая 2022, 04:30 |
47
0
Руслан РОТАНЬ: «Со спаррингами у нас возникли проблемы»
УАФ. Руслан Ротань

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал, какие проблемы возникли при поиске спаррингов, с какими командами были договоренности. Определено новое место, где молодежная сборная будет проходить подготовку.

«Со спаррингами у нас возникли небольшие проблемы. Сбор команды должен проходить в Молдове и у нас были договоренности со сборной Молдовы, нам нашли команду из первой тройки чемпионата. У нас не было в то время проблем со спаррингами. Но сегодня, мы не можем этим похвастаться, мы находимся в поисках и предварительно есть договоренность со сборной Иордании U-19.

У нас есть небольшая проблема, которую нужно решать, потому что мы уже составили график тренировок и где они должны состояться. Наверняка придется заменить эти матчи двухсторонней игрой.

Смотрел по фотографиям, где мы будем тренироваться. База сборной Турции с хорошими условиями, гостиница тоже отличная, я не вижу проблем, что нам может помешать в подготовке», - сказал Ротань.

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Источник Футбол 1/2/3
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