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Молодежные турниры
16 мая 2022, 01:38 | Обновлено 16 мая 2022, 01:48
14
0

Руслан РОТАНЬ: «В молодежной сборной появятся новые имена»

Наставник сборной Украины U-21 – о кадровых изменениях

16 мая 2022, 01:38 | Обновлено 16 мая 2022, 01:48
14
0
Руслан РОТАНЬ: «В молодежной сборной появятся новые имена»
УАФ. Руслан Ротань

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал – о новых игроках, которые появятся в молодежной сборной.

«У нас появятся дебютанты, без этого никак. Можем сказать, что есть проблемы с атакующим звеном. Мудрик в национальной сборной, а Назаренко травмировался, мы потеряли своих крайних атакующих игроков.

Мы наблюдали на сборах и до этого за Кулиевым из «Миная», довольно хорошие впечатления составил, а также Хлань из «Зари». Это новые имена, на которые мы рассчитываем уже сегодня», - сказал Ротань.

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Источник Футбол 1/2/3
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