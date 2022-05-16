Руслан РОТАНЬ: «В молодежной сборной появятся новые имена»
Наставник сборной Украины U-21 – о кадровых изменениях
Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал – о новых игроках, которые появятся в молодежной сборной.
«У нас появятся дебютанты, без этого никак. Можем сказать, что есть проблемы с атакующим звеном. Мудрик в национальной сборной, а Назаренко травмировался, мы потеряли своих крайних атакующих игроков.
Мы наблюдали на сборах и до этого за Кулиевым из «Миная», довольно хорошие впечатления составил, а также Хлань из «Зари». Это новые имена, на которые мы рассчитываем уже сегодня», - сказал Ротань.
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