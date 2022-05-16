Симоне ИНДЗАГИ: «Мы должны выиграть и надеяться на поражение Милана»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Кальяри» (3:1) в матче 37-го тура Серии А.

«Было непросто после того, как «Милан» одержал победу, но мы хорошо сыграли против соперника, который способен доставлять неприятности на своем поле. Я поздравляю своих парней, потому что эта победа – не что-то само собой разумеющееся, особенно после 120 минут в финале Кубка Италии.

В общем, мы находимся позади, поэтому мы должны выиграть и надеяться на поражение соперника. Это уже случалось прежде. Я победил с «Лацио», когда мы на два очка отставали, и «Ювентус» уступил «Перудже». Так что все может повториться», - сказал Индзаги.

Отметим, что перед последним туром «Интер» отстает от «Милана» на два очка.