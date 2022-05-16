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  4. ХАВИ: «Барселона не смогла конкурировать с Реалом»
Испания
16 мая 2022, 03:03 | Обновлено 16 мая 2022, 03:14
23
0

ХАВИ: «Барселона не смогла конкурировать с Реалом»

Наставник «Барселоны» – о проигранной чемпионской гонке

16 мая 2022, 03:03 | Обновлено 16 мая 2022, 03:14
23
0
ХАВИ: «Барселона не смогла конкурировать с Реалом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави прокомментировал ничью с «Хетафе» (0:0) в матче 37-го тура Ла Лиги, благодаря которой его команда гарантировала себе 2-е место по итогам сезона.

«Мы всегда хотим побеждать. Мы выполнили минимум, необходимый для «Барсе», то есть сыграем в Суперкубке. Теперь мы можем подвести некоторые итоги после того, как я принял команду.

Мы сделали отличный камбэк. У меня была надежда, что мы сможет взять титул, но этого не случилось. Но мы провели несколько отличных игр. Теперь давайте работать на следующий сезон. Мы должны усердно поработать.

Мы вторые, и мы не смогли конкурировать с «Реалом». Мы не соревновались ни в Кубке, ни в Суперкубке», - сказал Хави.

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Барселона Хави чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид
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Источник Marca
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