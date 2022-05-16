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  4. Лунин – самый молодой вратарь Реала, отбивший пенальти в Ла Лиге
Испания
16 мая 2022, 02:41 | Обновлено 16 мая 2022, 02:57
68
0

Лунин – самый молодой вратарь Реала, отбивший пенальти в Ла Лиге

Украинец переписал историю «королевского клуба»

16 мая 2022, 02:41 | Обновлено 16 мая 2022, 02:57
68
0
Лунин – самый молодой вратарь Реала, отбивший пенальти в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин отразил пенальти в матче 37-го тура Ла Лиги с «Кадисом» (1:1).

Лунин отыграл весь матч и сумел спасти «галактикос» после удара с пенальти от опытного форварда Альваро Негредо.

Украинец в возрасте 23 лет и 93 дней стал стал самым молодым голкипером «сливочных», отбившим пенальти в Ла Лиге. Статистика ведется с сезона-2008/09.

Ранее сообщалось, что Лунин получил высокую оценку и стал лучшим игроком матча «Реала» с «Кадисом».

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Лунин получил высокую оценку и стал лучшим игроком матча Реала с Кадисом
Альваро Негредо чемпионат Испании по футболу пенальти Реал Мадрид Ла Лига Кадис Андрей Лунин WhoScored
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Источник Opta
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