Лунин – самый молодой вратарь Реала, отбивший пенальти в Ла Лиге

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин отразил пенальти в матче 37-го тура Ла Лиги с «Кадисом» (1:1).

Лунин отыграл весь матч и сумел спасти «галактикос» после удара с пенальти от опытного форварда Альваро Негредо.

Украинец в возрасте 23 лет и 93 дней стал стал самым молодым голкипером «сливочных», отбившим пенальти в Ла Лиге. Статистика ведется с сезона-2008/09.

Ранее сообщалось, что Лунин получил высокую оценку и стал лучшим игроком матча «Реала» с «Кадисом».