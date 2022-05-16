Испания16 мая 2022, 02:41 | Обновлено 16 мая 2022, 02:57
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Лунин – самый молодой вратарь Реала, отбивший пенальти в Ла Лиге
Украинец переписал историю «королевского клуба»
16 мая 2022, 02:41 | Обновлено 16 мая 2022, 02:57
68
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Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин отразил пенальти в матче 37-го тура Ла Лиги с «Кадисом» (1:1).
Лунин отыграл весь матч и сумел спасти «галактикос» после удара с пенальти от опытного форварда Альваро Негредо.
Украинец в возрасте 23 лет и 93 дней стал стал самым молодым голкипером «сливочных», отбившим пенальти в Ла Лиге. Статистика ведется с сезона-2008/09.
Ранее сообщалось, что Лунин получил высокую оценку и стал лучшим игроком матча «Реала» с «Кадисом».
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