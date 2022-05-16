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Украина. Премьер лига
16 мая 2022, 02:00 | Обновлено 16 мая 2022, 02:02
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0

Жена Пятова: «Очень хочу к маме на коленки»

Юлия Пятова рассказала, как проведет первый день после войны в Украине

16 мая 2022, 02:00 | Обновлено 16 мая 2022, 02:02
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0
Жена Пятова: «Очень хочу к маме на коленки»
Instagram. Юлия Пятова

Жена голкипера «Шахтера» Андрея Пятова Юлия поделилась, как проведет свой первый день после окончания войны в Украине. 

– Маме позвоню. Я очень скучаю за родителями. Я очень хочу к маме на коленки, обнять её, поцеловать. 

– А где мама?
– Мама в Полтаве. Я сколько не пыталась забрать, говорю: «Мамочка, выезжай», но я её понимаю. У меня там брат, у него тоже ребенок. 

Люди в возрасте уже никуда не хотят ехать. Я очень за них переживаю. И первая, кому бы я позвонила – маме. И сказала бы: «Мама, я еду. Скоро буду, скоро тебя обниму», - сказала Юлия.

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Источник Футбол 1/2/3
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