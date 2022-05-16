Жена Пятова: «Очень хочу к маме на коленки»
Юлия Пятова рассказала, как проведет первый день после войны в Украине
Жена голкипера «Шахтера» Андрея Пятова Юлия поделилась, как проведет свой первый день после окончания войны в Украине.
– Маме позвоню. Я очень скучаю за родителями. Я очень хочу к маме на коленки, обнять её, поцеловать.
– А где мама?
– Мама в Полтаве. Я сколько не пыталась забрать, говорю: «Мамочка, выезжай», но я её понимаю. У меня там брат, у него тоже ребенок.
Люди в возрасте уже никуда не хотят ехать. Я очень за них переживаю. И первая, кому бы я позвонила – маме. И сказала бы: «Мама, я еду. Скоро буду, скоро тебя обниму», - сказала Юлия.
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