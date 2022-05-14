Жена Пятова: «Я уже не хочу жить в Европе»

Жена голкипера «Шахтера» Андрея Пятова Юлия рассказала, как изменилось ее отношение к Родине с началом войны в Украине.

«Киев остался тем же Киевом. Он не сдаст свои позиции, единственное, что я могу сказать. Я верю, что это все закончится и он станет еще круче. Весь мир узнал об Украине, какие мы классные. И все выехавшие люди, мы также сделали выводы, что у нас действительно классная страна, лучшей нет.

Я наступила на те же грабли. Когда-то хотела жить за границей, в Европе. Когда ездишь отдыхать, всегда думаешь, что где-то лучше, чем у нас. А на самом деле – нет. Нас тыкнули лицом и это продемонстрировали», - сказала Юлия.