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  4. Жена Пятова: «Я уже не хочу жить в Европе»
Украина. Премьер лига
14 мая 2022, 12:03 | Обновлено 14 мая 2022, 13:28
1435
5

Жена Пятова: «Я уже не хочу жить в Европе»

Юлия Пятова гордится своей Родиной

14 мая 2022, 12:03 | Обновлено 14 мая 2022, 13:28
1435
5
Жена Пятова: «Я уже не хочу жить в Европе»
Instagram. Андрей и Юлия Пятовы

Жена голкипера «Шахтера» Андрея Пятова Юлия рассказала, как изменилось ее отношение к Родине с началом войны в Украине.

«Киев остался тем же Киевом. Он не сдаст свои позиции, единственное, что я могу сказать. Я верю, что это все закончится и он станет еще круче. Весь мир узнал об Украине, какие мы классные. И все выехавшие люди, мы также сделали выводы, что у нас действительно классная страна, лучшей нет.

Я наступила на те же грабли. Когда-то хотела жить за границей, в Европе. Когда ездишь отдыхать, всегда думаешь, что где-то лучше, чем у нас. А на самом деле – нет. Нас тыкнули лицом и это продемонстрировали», - сказала Юлия.

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Юлия Пятова Андрей Пятов российско-украинская война
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Источник Футбол 1/2/3
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Владимир Ключка
і вообще.. хто ти така,що ми повинні читати твоє хочу..не хочу...
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+1
Владимир Ключка
в чому справа?  не подобається жить в Європе- їдь до батьків  на кацапщину...  як захистити то до Європи -поможіть.....
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+1
Maks Maks
Да и в Донецк назад она не хочет, как и все донецкие, которые осели в Киеве
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-5
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