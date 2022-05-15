Миколенко получил среднюю оценку за матч Эвертона с Брентфордом

15 мая прошел поединок 37-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Эвертон» дома проиграл «Брентфорду» (2:3).

Украинский защитник Виталий Миколенко вышел в основе «ирисок» и провел на поле весь матч. Украинец запомнился тем, что в одном из эпизодов пободался с соперником Айваном Тоуни.

Веб-портал WhoScored поставил Миколенко за игру оценку 6.4, примерно среднюю в команде.

Оценки WhoScored за матч АПЛ Эвертон – Брентфорд – 2:3