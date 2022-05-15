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  4. Миколенко получил среднюю оценку за матч Эвертона с Брентфордом
Англия
15 мая 2022, 23:00 | Обновлено 15 мая 2022, 23:05
102
1

Миколенко получил среднюю оценку за матч Эвертона с Брентфордом

«Ириски» проиграли сопернику, отложив вопрос выживания на следующий тур

15 мая 2022, 23:00 | Обновлено 15 мая 2022, 23:05
102
1
Миколенко получил среднюю оценку за матч Эвертона с Брентфордом
Getty Images/Global Images Ukraine

15 мая прошел поединок 37-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Эвертон» дома проиграл «Брентфорду» (2:3).

Украинский защитник Виталий Миколенко вышел в основе «ирисок» и провел на поле весь матч. Украинец запомнился тем, что в одном из эпизодов пободался с соперником Айваном Тоуни.

Веб-портал WhoScored поставил Миколенко за игру оценку 6.4, примерно среднюю в команде.

Оценки WhoScored за матч АПЛ Эвертон – Брентфорд – 2:3

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Источник Sport.ua
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Hg
Потому что  2 и 3 прилетели не по его вине.
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