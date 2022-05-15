WhoScored. Зинченко стал лучшим из защитников в матче с Вест Хэмом

В матче 37-го тура чемпионата Англии вничью сыграли «Вест Хэм» и «Ман Сити» (2:2).



Украинский легионер «горожан» Александр Зинченко вышел в стартовом составе провел весь матч.



Веб-портал WhoScored поставил Зинченко оценку 7.0. Это четвертый показатель в его команде и абсолютно лучший среди всех защитников.

Лучшим игроком матча стал Родри (8.46). В составе «Вест Хэм» самая большая оценка у автора дубля Джаррода Боуэна (8.27).