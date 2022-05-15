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  4. WhoScored. Зинченко стал лучшим из защитников в матче с Вест Хэмом
Англия
15 мая 2022, 20:45 |
1171
2

WhoScored. Зинченко стал лучшим из защитников в матче с Вест Хэмом

Александр получил хорошую оценку

15 мая 2022, 20:45 |
1171
2
WhoScored. Зинченко стал лучшим из защитников в матче с Вест Хэмом
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В матче 37-го тура чемпионата Англии вничью сыграли «Вест Хэм» и «Ман Сити» (2:2).
 
Украинский легионер «горожан» Александр Зинченко вышел в стартовом составе провел весь матч.
 
Веб-портал WhoScored поставил Зинченко оценку 7.0. Это четвертый показатель в  его команде и абсолютно лучший среди всех защитников. 

Лучшим игроком матча стал Родри (8.46). В составе «Вест Хэм» самая большая оценка у автора дубля Джаррода Боуэна (8.27). 

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Андрей Ярмоленко чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Александр Зинченко Вест Хэм Вест Хэм - Манчестер Сити WhoScored
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Источник Sport.ua
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pali4144
Захист сьогодні так собі...
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+2
Hg
Потому что бил  по воротам, хотя второй гол на его совести.
Ответить
+1
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