Лунин сыграет с первых минут матча против Кадиса

В воскресенье, 15 мая, состоится поединок 37-го тура чемпионата Испании, в котором «Реала» сыграет выездной матч против «Кадиса».



Украинский вратарь «сливочных» Андрей Лунин появится на поле с первых минут. Это будет второй матч украинца в текущем чемпионате.

Стартовый состав «Реала»: Лунин, Милитао, Васкес, Вальехо, Начо, Каземиро, Кроос, Вальверде, Асенсио, Родриго, Мариано.

Стартовый свисток Антонио Мигеля Матеу Лаоса прозвучит в 20:30 по киевскому времени.