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Испания
15 мая 2022, 19:09 | Обновлено 15 мая 2022, 19:50
385
0

Лунин сыграет с первых минут матча против Кадиса

Андрей снова в стартовом составе мадридского клуба

15 мая 2022, 19:09 | Обновлено 15 мая 2022, 19:50
385
0
Лунин сыграет с первых минут матча против Кадиса
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В воскресенье, 15 мая, состоится поединок 37-го тура чемпионата Испании, в котором «Реала» сыграет выездной матч против «Кадиса». 
 
Украинский вратарь «сливочных» Андрей Лунин появится на поле с первых минут. Это будет второй матч украинца в текущем чемпионате.

Стартовый состав «Реала»: Лунин, Милитао, Васкес, Вальехо, Начо, Каземиро, Кроос, Вальверде, Асенсио, Родриго, Мариано.

Стартовый свисток Антонио Мигеля Матеу Лаоса прозвучит в 20:30 по киевскому времени.

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чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига стартовые составы Андрей Лунин Кадис
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Источник Sport.ua
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