Лунин сыграет с первых минут матча против Кадиса
Андрей снова в стартовом составе мадридского клуба
В воскресенье, 15 мая, состоится поединок 37-го тура чемпионата Испании, в котором «Реала» сыграет выездной матч против «Кадиса».
Украинский вратарь «сливочных» Андрей Лунин появится на поле с первых минут. Это будет второй матч украинца в текущем чемпионате.
Стартовый состав «Реала»: Лунин, Милитао, Васкес, Вальехо, Начо, Каземиро, Кроос, Вальверде, Асенсио, Родриго, Мариано.
Стартовый свисток Антонио Мигеля Матеу Лаоса прозвучит в 20:30 по киевскому времени.
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