Сикан сделал голевой пас в поединке с Гамбургом

Украинский нападающий «Ганзы» Даниил Сикан отличился голевым пасом в поединке 34-го тура второй Бундеслиги против «Гамбурга».

21-летний форвард начал встречу в основном составе, а на 13-й минуте Сикан сделал голевой пас на Найдгарта.

Для Сикана, который с конца января выступает в «Ганзе» на правах аренды, это третье результативное действие в сезоне. В 11-ти сыгранных матчах он забил два мяча и отдал голевую передачу.

Наставник сборной Украины Александр Петраков включил Сикана в список легионеров, вызванных на сбор национальной команды перед матчем плей-офф ЧМ с Шотландией.