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  4. Сикан сделал голевой пас в поединке с Гамбургом
Германия
15 мая 2022, 17:44 | Обновлено 15 мая 2022, 18:39
616
0

Сикан сделал голевой пас в поединке с Гамбургом

Украинский форвард записал на свой счет результативное действие

15 мая 2022, 17:44 | Обновлено 15 мая 2022, 18:39
616
0
Сикан сделал голевой пас в поединке с Гамбургом
Getty Images/Global Images Ukraine. Данило Сикан прорывается к воротам Гамбурга

Украинский нападающий «Ганзы» Даниил Сикан отличился голевым пасом в поединке 34-го тура второй Бундеслиги против «Гамбурга».

21-летний форвард начал встречу в основном составе, а на 13-й минуте Сикан сделал голевой пас на Найдгарта.

Для Сикана, который с конца января выступает в «Ганзе» на правах аренды, это третье результативное действие в сезоне. В 11-ти сыгранных матчах он забил два мяча и отдал голевую передачу.

Наставник сборной Украины Александр Петраков включил Сикана в список легионеров, вызванных на сбор национальной команды перед матчем плей-офф ЧМ с Шотландией.

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Источник Sport.ua
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