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  4. Бавария хочет подписать Дембеле
Германия
15 мая 2022, 17:22 |
275
0

Бавария хочет подписать Дембеле

Вингер «Барселоны» станет свободным агентом

15 мая 2022, 17:22 |
275
0
Бавария хочет подписать Дембеле
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Контракт Усмана Дембеле с «Барселоной» истекает в конце сезона, и, скорее всего, не будет продлен.

В услугах игрока заинтересована «Бавария». Руководство чемпионов Германии уже контактировало с агентом игрока. Альтернативой Дембеле для «Баварии» является Жоау Фелиш.

В нынешнем сезоне на счету Дембеле 2 гола и 13 ассистов в 31 матче за «Барселону» во всех турнирах. Ранее он уже выступал в Бундеслиге за «Боруссию» Дортмунд в 2016 – 2017 годах. Также интерес к 25-летнему французу проявляет ПСЖ.

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Усман Дембеле Бавария Барселона
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Источник Sky Sports
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