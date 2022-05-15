Бавария хочет подписать Дембеле

Контракт Усмана Дембеле с «Барселоной» истекает в конце сезона, и, скорее всего, не будет продлен.

В услугах игрока заинтересована «Бавария». Руководство чемпионов Германии уже контактировало с агентом игрока. Альтернативой Дембеле для «Баварии» является Жоау Фелиш.

В нынешнем сезоне на счету Дембеле 2 гола и 13 ассистов в 31 матче за «Барселону» во всех турнирах. Ранее он уже выступал в Бундеслиге за «Боруссию» Дортмунд в 2016 – 2017 годах. Также интерес к 25-летнему французу проявляет ПСЖ.