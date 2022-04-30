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ПСЖ сделал щедрое предложение Дембеле

Парижане хотят подписать вингера «Барселоны»

  • 30.04.2022 09:02
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ПСЖ сделал щедрое предложение Дембеле
© Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

ПСЖ активно работает над подписанием вингера «Барселоны» Усмана Дембеле. В конце сезона 24-летний француз станет свободным агентом.

ПСЖ несколько дней назад предложил Дембеле контракт с зарплатой в 17 миллионов евро в год и с большим подписным бонусом. Пока что игрок ответа не дал, ожидается, что он примет решение в течение трех недель.

В ПСЖ видят в Дембеле замену Килиану Мбаппе, который летом также станет свободным агентом и может уйти в «Реал». Что касается самого Дембеле, то его приоритет – остаться в «Барселоне». Ради этого он готов даже пойти на сокращение зарплаты.

Источник — Twitter

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