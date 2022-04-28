Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Дембеле готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы остаться в Барселоне

Французский футболист передумал уходить

  • 28.04.2022 06:04
  • 211 просмотров
  • 0 комментариев
Дембеле готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы остаться в Барселоне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле может остаться в клубе.

Как сообщает источник, Дембеле собирался покинуть «Барселону» этим летом, но агент игрока встретился с представителями клуба 27 апреля и приблизился к тому, чтобы форвард продлил соглашение с каталонцами.

Усман Дембеле выступает в составе «Барселоны» с 2017 года, перейдя из дортмундской «Боруссии». Контракт французского нападающего с сине-гранатовыми истекает ближайшим летом. Ранее француз отказался продлевать соглашение с каталонцами.

В текущем сезоне 24-летний Дембеле сыграл за «Барселону» в 28 матчах во всех турнирах, забив два гола, а также отдав 11 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Дембеле отказался переходить в «Челси».

Источник — Sport.es

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности