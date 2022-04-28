Дембеле готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы остаться в Барселоне

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле может остаться в клубе.
Как сообщает источник, Дембеле собирался покинуть «Барселону» этим летом, но агент игрока встретился с представителями клуба 27 апреля и приблизился к тому, чтобы форвард продлил соглашение с каталонцами.
Усман Дембеле выступает в составе «Барселоны» с 2017 года, перейдя из дортмундской «Боруссии». Контракт французского нападающего с сине-гранатовыми истекает ближайшим летом. Ранее француз отказался продлевать соглашение с каталонцами.
В текущем сезоне 24-летний Дембеле сыграл за «Барселону» в 28 матчах во всех турнирах, забив два гола, а также отдав 11 голевых передач.
Ранее сообщалось, что Дембеле отказался переходить в «Челси».
Источник — Sport.es
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