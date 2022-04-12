Дембеле отказался переходить в Челси

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле не перейдет в «Челси».
Французский футболист отклонил предложение лондонского клуба.
Отметим, что «Челси» хочет подписать француза летом на правах свободного агента.
В 13 матчах нынешнего сезона Ла Лиги Дембеле сделал 10 голевых передач и забил 1 мяч.
Ранее сообщалось, что Дембеле готов перейти в ПСЖ.
Источник — Twitter
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