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Дембеле отказался переходить в Челси

Французский форвард не будет играть в Лондоне

  • 12.04.2022 04:30
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Дембеле отказался переходить в Челси
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле не перейдет в «Челси».

Французский футболист отклонил предложение лондонского клуба.

Отметим, что «Челси» хочет подписать француза летом на правах свободного агента.

В 13 матчах нынешнего сезона Ла Лиги Дембеле сделал 10 голевых передач и забил 1 мяч.

Ранее сообщалось, что Дембеле готов перейти в ПСЖ.

Источник — Twitter

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