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Дембеле согласился на переход в ПСЖ

Вингер покинет «Барселону» в конце сезона

  • 26.03.2022 17:40
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Дембеле согласился на переход в ПСЖ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле дал согласие на переход в ПСЖ. СМИ допускают, что 24-летний игрок уже подписал предварительный контракт с парижским клубом.

Дембеле перейдет в ПСЖ на правах свободного агента. Его контракт с «Барселоной» истекает в конце сезона, договориться по поводу нового соглашения сторонам не удалось.

В нынешнем сезоне на счету Дембеле 2 гола и 9 ассистов в 21 матче за «Барселону» во всех турнирах. Трансферная стоимость француза оценивается в 30 миллионов евро.

Источник — AS

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