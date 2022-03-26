Дембеле согласился на переход в ПСЖ

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле дал согласие на переход в ПСЖ. СМИ допускают, что 24-летний игрок уже подписал предварительный контракт с парижским клубом.

Дембеле перейдет в ПСЖ на правах свободного агента. Его контракт с «Барселоной» истекает в конце сезона, договориться по поводу нового соглашения сторонам не удалось.

В нынешнем сезоне на счету Дембеле 2 гола и 9 ассистов в 21 матче за «Барселону» во всех турнирах. Трансферная стоимость француза оценивается в 30 миллионов евро.